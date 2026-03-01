Impresa Star Volley, rimonta il Pomezia e trova la seconda vittoria consecutiva / CLASSIFICA

Strepitoso successo in rimonta per la Star Volley che ribalta il Pomezia nella gara valida per la diciassettesima giornata del campionato di Serie B1 e al tie-break si prende due punti fondamentali per il prosieguo del torneo.

Una partita nata malissimo per le nerofucsia che al termine di un primo set molto combattuto ed equilibrato pagano qualche piccola sbavatura arrendendosi per 25-21. La prima frazione scivola via con continui botta e risposta da parte delle due squadre ma, nel finale, un parziale di 4-0 in favore delle padrone di casa incanala il set d’apertura verso Pomezia. Al rientro sul parquet Star Volley cerca immediatamente di ristabilire la parità e parte forte toccando immediatamente il +3 (3-6). La reazione delle laziali è repentina e vale il pareggio a quota 11, momento nel quale le biscegliesi possono sorridere per il rientro in campo di capitan Haliti che torna a disputare un match dopo oltre un anno di assenza. Haliti è subito protagonista di un mani fuori che vale il vantaggio biscegliese sul 15-16, tuttavia, Pomezia non ci sta e, ancora una volta nel finale, sbaglia meno delle ospiti e raddoppia grazie al 25-23 che manda in archivio il secondo set.

Sotto 0-2 in avvio di terza frazione, Star Volley paga leggermente anche dal punto di vista del morale e Pomezia ne approfitta per toccare subito il +4 (7-3) e tentare di chiudere l’incontro. Con le spalle al muro, però, le biscegliesi tirano fuori l’orgoglio e il carattere e con un parziale di 1-5 ristabiliscono subito la parità. Il set prosegue sulla falsariga dei precedenti con continui capovolgimenti nella fase centrale che confermano il grande equilibrio in campo. Nel finale, tuttavia, Bausero e compagne alzano i giri del motore toccando il +5 sul 15-20 dimezzando lo svantaggio con un lob di Cometti che fissa il punteggio del terzo set sul 21-25. L’esito del terzo parziale dà fiducia alle biscegliesi che rientrano in campo determinate a riequilibrare la sfida e a trascinare la partita al tie-break e l’avvio di set sorride a Star Volley che tocca subito il +3. La risposta laziale è efficace e vale il +2 sul 9-7. Bisceglie non si perde d’animo e replica immediatamente. Nel finale di set, però, le ospiti tornano ad alzare il proprio livello in difesa e a muro e così Pomezia si trova in grossa difficoltà a siglare punti. Le nerofucsia scappano via con una striscia di otto punti consecutivi e perfezionano l’aggancio con il 14-25 che vale il 2-2 e trascina l’esito della gara al quinto e decisivo set.

La stanchezza è la grande protagonista del tie-break ma Bisceglie ha il primo spunto toccando il 6-8 prima del cambio campo. Alla ripresa del gioco Star Volley prende il largo con quattro punti di fila, prima con Colombo bravissima a chiudere un lungo scambio, poco dopo approfittando di un errore delle laziali e successivamente con un diagonale di Colombo e un muro di Ndoj. Nel finale Pomezia prova a rientrare ma si scontra con il grande livello di gioco delle nerofucsia che con il muro di Cometti completano l’opera con l’8-15 decisivo che fissa il tabellone sul definitivo 2-3.

Grazie al successo ottenuto Star Volley sale a quota 36 punti in graduatoria consolidando il quarto posto. Nel prossimo turno, in programma sabato 7 marzo, le nerofucsia saranno impegnate nel derby contro Cerignola. (FOTO: CRISTINA PELLEGRINI)

