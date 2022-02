Importante traguardo per l’assistente biscegliese Prenna in Serie A

È un importante traguardo quello che l’assistente arbitrale Emanuele Prenna raggiungerà domani pomeriggio con la gara numero 80 in Serie A.

Prenna, biscegliese appartenente alla sezione AIA di Molfetta, è stato designato per il match tra Sassuolo e Roma, valido per la venticinquesima giornata. L’assistente pugliese sarà in coppia con Lo Cicero, mentre ad arbitrare l’incontro sarà Marco Guida.

Un percorso che continua con risultati lusinghieri per Prenna, ormai elemento affidabile per quel che concerne la Serie A.