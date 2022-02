Imperativo vittoria per il Bisceglie Femminile nel recupero in casa del Sassari

Nuovo turno infrasettimanale per il Bisceglie Femminile che si reca in Sardegna per affrontare l’Athena Sassari nel recupero della quattordicesima giornata di Serie A.

Il calendario porta le neroazzurre come padrone di casa, ma ci sarà inversione di campo in modo tale da riallineare quando accaduto all’andata con il match giocato al PalaDolmen. Nella sostanza, invece, a Nicoletti e compagne cambia poco, bisogna vincere e farlo in maniera convincente dopo la bella prestazione di domenica scorsa contro il Città di Falconara. Il roster guidato da Giuseppe Di Chiano ha tenuto il campo con personalità ed organizzazione al cospetto della capolista. Fattori che bisogna presentare pari pari al Palasport di Usini.

Bisceglie Femminile che non vince dal 18 dicembre, 5-3 a Padova, di fronte l’Athena Sassari penultimo in classifica con appena 6 punti, 3 dei quali però conquistati proprio al PalaDolmen dove le isolane si imposero per 3-2.

Dirigeranno l’incontro Daniele Intoppa di Roma 2 e Vincenzo Cannistrà di Catanzaro; crono: Alessandro Accomando di Olbia.

Calcio d’inizio previsto per le ore 15.30 con diretta streaming su www.futsaltv.it