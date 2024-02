Impegno in terra capitolina per il Bisceglie Rugby

Oggi, 11 febbraio (ore 14.30) il Bisceglie Rugby chiude il girone d’andata con un’ostica trasferta a Roma contro i Lupi Frascati Rugby.

La compagine laziale occupa il terzo posto del girone 3, proprio davanti alle pugliesi. Una sfida da approcciare con la giusta determinazione per dimostrare di poter competere alle zone alte della classifica.

È l’ultimo impegno di una prima parte di stagione che ha già regalato qualche sorriso alla squadra capitanata da Jessica Ramos Borges, un’annata che, nonostante i soliti problemi fisici, sembra abbia messo in mostra alcuni segnali di crescita in una squadra giovane ed inesperta. Il Bisceglie Rugby ad oggi occupa la quarta piazza con due vittorie e due sconfitte, un bottino incoraggiante che deve essere migliorato nel girone di ritorno.

I Lupi Frascati hanno dimostrato tutta la loro qualità battendo le Spartan Queens Montegranaro, compagine vincitrice del girone 3 durante la scorsa stagione e che nella quarta giornata ha vinto a Bisceglie con un rotondo 71-12. Nonostante ciò, la crescita di una squadra con poca esperienza dovrà passare proprio da impegni non semplici come quello di domenica a Roma, un’occasione per mettere in campo tutte le certezze che le gialloblù hanno accumulato in questi anni. L’obiettivo, ancor prima del risultato, sarà quello di garantire una costanza nelle prestazioni, segnale di una maturità che potrebbe fare la differenza dal punto di vista mentale, elemento spesso sottovalutato dalla formazione biscegliese. Non mancheranno le assenze importanti in casa Bees, da questo punto di vista lo staff tecnico è già pronto ad effettuare modifiche tattiche, in particolar modo alla mischia, uno di quei punti di riferimento che non deve mancare alle gialloblù. L’augurio è di assistere ad un match equilibrato e divertente, la partita si giocherà presso la struttura LOA Acrobax a Roma, sede delle All Reds Rugby Roma, squadra che il Bisceglie ha affrontato negli scorsi anni di Serie A e che da un paio di anni collabora proprio con I Lupi Frascati per competere ad un livello più alto.