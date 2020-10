Impegno di Coppa Italia per l’Unione Calcio, nuova sfida al Corato

Ritorna l’appuntamento con la Coppa Italia di Eccellenza per l’Unione Calcio, impegnata giovedì 22 ottobre al “Coppi” di Ruvo nel match d’andata del secondo turno contro il Corato (fischio d’inizio ore 15.30).

Azzurri che, quindi, torneranno in campo dopo lo stop di Manfredonia, maturato in una gara in cui Bufi e compagni hanno ben figurato senza, però, riuscire a concretizzare le occasioni create. “C’è rammarico perché volevamo portare a casa la partita e c’erano i presupposti per farlo – ha analizzato il difensore azzurro Gigi Digiorgio ai microfoni di Radio Centro Bisceglie -. Ci troviamo con due punti in classifica che, in proporzione alle prestazioni mostrate, non ci danno la giusta ricompensa. Non ci resta che lavorare per rifarci il prima possibile”.

I ragazzi del tecnico Luca Rumma incroceranno nuovamente il Corato, dopo la sfida andata in scena domenica 11 ottobre al “Di Liddo”, terminata sull’1-1.

I neroverdi hanno avuto accesso di diritto alla seconda fase della competizione tricolore, vista la rinuncia alla partecipazione al campionato di Eccellenza da parte dell’avversario designato United Sly. I coratini sono reduci dalla vittoria interna in campionato sul Vieste, un 4-3 ricco di emozioni e colpi di scena. “Sarà una settimana impegnativa per noi – prosegue Digiorgio -, in quanto affronteremo due compagini di alto livello nel giro di una manciata di giorni, quali Corato e, successivamente, il Barletta. Questo tipo di gare si preparano da sole ed è sempre bello viverle. Scenderemo in campo con il solito spirito propositivo e cercheremo di trasformare nella maniera giusta il rammarico incamerato nella gara di Manfredonia”.

Il match del “Coppi” sarà diretto da Gianmarco Raimondo della sezione di Taranto, coadiuvato da Andrea Rizzi e Francesco Di Muzio, entrambi provenienti dalla sezione di Foggia.