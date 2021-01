Impegno a Bitonto per la Diaz, Di Chiano: “Pronti per riprendre cammino in campionato”

Primo appuntamento del 2021 per la Diaz, protagonista sabato 9 gennaio, ore 16, al Polivalente Paolo Borsellino per affrontare il Futsal Bitonto in occasione della tredicesima giornata del campionato di Serie B, girone G, di calcio a 5.

Le due vittorie consecutive, maturate in casa di Chaminade e Real Dem hanno dato morale e convinzione nei propri mezzi alla truppa biancorossa che si appresta ad inaugurare il nuovo anno, “La squadra arriva bene – esordisce il tecnico Giuseppe Di Chiano – dopo le due vittorie esterne di fine 2020 che hanno portato serenità all’interno del gruppo. Abbiamo lavorato benissimo queste due settimane e siamo pronti per riprende il cammino in campionato”. Da gennaio partirà un tour de force tra gare di calendario e quelle da recuperare, un fattore da tenere in grande considerazione, “Sappiamo che giocando ogni tre giorni con delle rotazioni limitate potrebbe essere un problema alla distanza – analizza il tecnico della Diaz – però è una situazione che avranno tutte le squadre. Sapevamo che poteva succedere una cosa del genere e ci stiamo preparando per essere pronti quando il numero delle gare salirà”. Domani di fronte ci sarà la matricola terribile Futsal Bitonto, secondo in classifica, che in casa ha vinto tre gare e perso solo con le Aquile Molfetta. “A Bitonto bisogna giocare con la stessa attenzione e intensità che abbiamo messo a Montesilvano contro il Real Dem – raccomanda Di Chiano. Incontriamo una squadra forte, la classifica parla chiaro, ben messa in campo con giocatori importati su un terreno di gioco dalle dimensioni piccole. Cercheremo di fare quello che abbiamo preparato in settimana”. Nel 2021 la Diaz tra recuperi e gare in calendario avrà molto da giocare, le aspettative le racconta l’allenatore originario di Trani, “Ora il gruppo lo vedo molto compatto, se riusciamo a inserire qualche elemento che ci possa dare ancora un po’ di qualità in più possiamo fare bene. Sono fiducioso – conclude – anche se in questo mese abbiamo partite dure”.