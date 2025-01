Impegni casalinghi domani per le biscegliesi del futsal

Tris di impegni casalinghi per le compagini biscegliesi impegnate nei rispettivi campionati di calcio a cinque.

Il programma del girone G di Serie B presenta la prima giornata di ritorno con i campioni d’inverno della Diaz che ospitano il Futsal Noci per il più classico dei testa-coda. La compagine allenata da Giuseppe Di Chiano dopo aver allungato il vantaggio a 3 punti sul Soverato, inseguitore, deve adesso tenere la giusta andatura da viaggio a partire dal match di domani (ore 18) contro un Futsal Noci ancora fermo al palo con zero punti.

Seconda giornata di ritorno, invece, per il campionato di Serie C1 con il Futbol Cinco Bisceglie protagonista al PalaCosmai (ore 16) ospitando il Cus Bari. Gli uomini di mister Tritto devono provare a fare punti a prescindere dall’avversario per cercare di abbandonare l’ultimo posto in classifica. Di fronte i baresi di Massimo Monopoli seconda forza del torneo ad una sola lunghezza dal Real Molfetta capolista.

Impegno probante, infine, per il Nettuno Bisceglie che sul sintetico di casa ospita il Monte Sant’Angelo (ore 16) nel secondo turno del girone di ritorno del campionato di Serie C2. Periodo positivo per la compagine del presidente Tonio Papagni con la zona playoff distante appena un punto. Di fronte domani un avversario che lotta per la promozione diretta all’inseguimento della due capolista San Ferdinando e Soccer Altamura. (Foto: Felice Nichilo)