Il Tennis Tavolo Dolmen si prepara all’avvio dei nuovi campionati

Sabato 12 ottobre è in programma l’esordio in C1, C2 e D2 per i cinque team del Tennis Tavolo Dolmen Bisceglie.

Dopo una stagione 2023/24 che ha regalato numerose soddisfazioni alla società biscegliese, ora si riparte con le sfide che vedranno protagoniste la squadra militante in C1 contro lo Spongano, la TT Dolmen Lorusso Cucine e Design in C2 contro il Casamassima, la TT Dolmen Pizzeria La Fontana, TT Dolmen Thermo Trans e TT Dolmen La Taverna Del Duca in D2. Il responsabile tecnico della Tennis Tavolo Dolmen Girolamo Dell’Olio si è dichiarato fiero del lavoro svolto dai ragazzi, sia dai più esperti che dai giovanissimi prospetti. La Tennis Tavolo Dolmen ha preso parte a diversi tornei in preparazione all’avvio della stagione agonistica, tra cui quello disputato a Molfetta, a San Nicola La Strada (Caserta), Spezzano Albanese (Cosenza), Foggia e Pozzuoli. Da segnalare i tre terzi posti ottenuti dal classe 2005 Corrado Palumbo, un terzo posto conquistato da suo fratello Francesco ed un secondo posto per il 2009 Daniele Garofoli. Importante anche la partecipazione della classe 2012 Anita Dell’Olio al trofeo Coni 2024. Il Presidente della società Giuseppe Dell’Olio ringrazia particolarmente gli sponsor, le famiglie, i ragazzi e tutti i sostenitori e si augura di poter continuare a scrivere altre significative pagine di sport.