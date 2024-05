Il Tennis Tavolo Bisceglie conquista la promozione in Serie C1

Il Tennis Tavolo Dolmen Rondò Caffè è promosso in Serie C1. La compagine biscegliese ha vinto i playoff in quel di Casamassima giungendo sul podio.

Il team composto da Luigi Antonio Amati, Davide Troilo e Corrado Palumbo ha battuto prima gli avversari del Tennis Tavolo Olimpia Martina Franca per 7-0 e poi il Tennis Tavolo Spongano per 5-2.

Un grande risultato per il club presieduto da Giuseppe Dell’Olio che va ad aggiungersi alla vittoria della Tennis Tavolo Dolmen Lorusso Cucine & Design (Francesco Palumbo, Pasquale Di Ceglie e Matilde Ingravalle) che nei playout ha regolato 6-1 il Circolo Tennistavolo Molfetta e 5-2 la squadra di Otranto. Il team biscegliese resta così in serie C2.

“Siamo davanti a ragazzi straordinari, atleti che danno tutto sia in campo che in allenamento e rendono orgogliosa la nostra Città. La promozione in serie C1 era un sogno ed ora è realtà, una realtà che ripaga di tanti sacrifici e duro lavoro”, le parole di Giuseppe Dell’Olio, presidente della Tennis Tavolo Dolmen Bisceglie.

Le vittorie nei playoff e nei playout si aggiungono alla vittoria della Coppa Italia Regionale e al bronzo di Matilde Ingravalle nel doppio ai Campionati Italiani under 17, ottenuti a fine aprile. Un finale di stagione memorabile per la Tennis Tavolo Dolmen Bisceglie.

“Siamo davvero felici di queste vittorie e dei traguardi raggiunti finora – commenta il responsabile tecnico della Tennis Tavolo Dolmen Bisceglie, Girolamo Dell’Olio – ma nuove sfide ci attendono. Torniamo subito ad allenarci per i numerosi appuntamenti di queste settimane, fino alla finale della Coppa Italia Nazionale delle Regioni, in programma il 9 giugno a Riccione. Un grazie di cuore ai ragazzi, alle famiglie e agli sponsor che ci permettono ogni giorno di sognare insieme”.