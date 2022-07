Il talento di Armando Verazzo al servizio dei Lions Bisceglie

Armando Verazzo, uno degli under più in vista e richiesti della sessione di mercato, indosserà la canotta dei Lions Bisceglie nella stagione 2022-23.

Il club nerazzurro ha ingaggiato la guardia-ala, classe 2002, rafforzando il già competitivo pacchetto di esterni che saranno messi a disposizione di coach Luciano Nunzi.

Originario di Caserta, Verazzo è cresciuto nel settore giovanile di Maddaloni, debuttando anche in C Gold oltre a mettersi in evidenza nel torneo Under 18 Eccellenza. L’esperienza di Formia, all’esordio in B, si è rivelata utile per il giovane giocatore, che ha contribuito alla salvezza della compagine laziale.

Le prestazioni dell’esterno campano non sono passate inosservate, tanto da fargli meritare la chiamata di Mantova, società di A2 e in seguito il passaggio a Sant’Antimo per la seconda parte della stagione appena terminata. Ora, la scelta dei Lions Bisceglie per proseguire un incoraggiante percorso di maturazione cestistica.