Il sogno di Pellegrino si infrange in finale: il tennista biscegliese battuto ad Estoril

Il percorso netto di Andrea Pellegrino nel Challenger 175 di Estoril si conclude in finale. Il tennista biscegliese viene sconfitto in due set con un doppio 6-4 dall’americano Alex Michelsen.

Una settimana da sogno per il 28enne, che partito dalle qualificazioni del torneo, è riuscito ad arrivare fino all’ultimo atto sconfiggendo avversari dal calibro di Lajovic, Auger Aliassime, Jarry e Vukic. Nel primo set il giocatore biscegliese subisce il break al quinto game, ma riesce subito a strappare il servizio all’americano nel gioco successivo. L’ulteriore break porta Michelsen nuovamente in vantaggio, per poi chiudere 6-4. Nel set successivo si ripete lo stesso canovaccio, con l’americano che riesce a gestire con maggiore lucidità gli scambi cruciali, chiudendo con un doppio 6-4. La sconfitta in finale non cambia il giudizio di una settimana da incorniciare sulla terra rossa portoghese. Pellegrino ha ritrovato uno stato di forma che mancava da tempo, come lui stesso ha dichiarato durante la premiazione a fine partita: “Ringrazio il mio team e tutte le persone che mi stanno accanto. Essere qui in finale è un enorme piacere. Mi sono goduto questa settimana e qui mi sono sentito come a casa”. Ora il biscegliese sale al numero 166 nel ranking ATP, regalandosi la possibilità di poter partecipare a tutti i Challenger in tabellone, a partire dal Piemonte Open di Torino in programma tra sette giorni.