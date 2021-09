Il rinnovo del capitano chiude il mercato di Sportilia Volley

Si chiude con il meritato rinnovo del capitano, Maria Grazia Nazzarini, la costruzione dell’organico di Sportilia Volley, ormai pronta ad affrontare il primo campionato di Serie B2 della propria storia.

Una conferma quasi scontata, un attestato di stima nei confronti di un’atleta che ha sposato il progetto biancazzurro fin dalla nascita iniziando a giocare con il team biscegliese oltre vent’anni fa, scalando le categorie e raggiungendo lo storico traguardo della Serie B2. Una categoria che non spaventa la laterale classe 1987, piena di entusiasmo ed, anzi, desiderosa di confrontarsi al più presto con la nuova realtà.

Il capitano ha raccontato ai canali ufficiali del club le proprie sensazioni, appena annunciato il prolungamento del rapporto per la stagione 2021-22: “Salire di livello costituisce uno stimolo enorme anche per una veterana come me […]. Sono molto felice e motivata come il primo giorno in cui mi sono presentata in palestra, a 12 anni, e non vedo l’ora di potermi confrontare in un campionato assolutamente inedito”. Sugli obiettivi della squadra l’esperta giocatrice ha concluso: “Assieme a tutte le compagne daremo il massimo delle nostre possibilità in ogni gara e gli obiettivi verranno delineati cammin facendo. Essendo una matricola, è evidente che il mantenimento della categoria dovrà essere il traguardo prioritario.”

Nel frattempo sotto la sapiente guida di coach Nuzzi, Sportilia continua la preparazione in vista del derby d’esordio, previsto per domenica 17 ottobre, sul campo dell’Adriatica Trani. A tal proposito, nella giornata di venerdì 17 settembre, Nazzarini e compagne affronteranno un probante test amichevole con il Castellana Grotte, compagine che milita nel campionato di Serie B1. (FOTO: UFFICIO STAMPA SPORTILIA VOLLEY BISCEGLIE)