Il preparatore dei portieri Liso torna nello staff tecnico della Diaz

Novità nello staff tecnico della Diaz per la prossima stagione con Antonio Liso nuovo preparatore dei portieri che entra nel gruppo di lavoro diretto da Leopoldo Capurso.

Bitontino di 35 anni, Liso ha cominciato la sua carriera da allenatore dei portiere nel calcio a 11 con il settore giovanile in quel di Bitonto. L’approdo nel futsal comincia in C2, sempre a Bitonto, prima di passare poi in Serie C1 alla Futsal Andria. Il ritorno a Bitonto vede Liso prima protagonista in C1, poi con la compagine femminile in C regionale. Ancora Futsal Bitonto in B, prima di approdare proprio alla Diaz con l’esperienza durata sino a dicembre 2021.

Adesso il ritorno in biancorosso per fare da chioccia ai portieri della Diaz, “L’idea di lavorare a Bisceglie mi ha entusiasmato sin dall’inizio – dichiara – il PalaDolmen poi regala delle emozioni che pochi altri posti ti danno. Non vedo l’ora di ritrovare i ragazzi e di conoscere mister Capurso ed il resto dello staff con cui lavoreremo nella prossima stagione. Ringrazio il presidente Cortellino e la dirigenza – conclude Liso – per aver creduto in me così come ringrazio la mia famiglia che mi supporta sempre in questo mio lavoro”.

Diaz che saluta e ringrazia mister Saverio De Candia che nella seconda parte di stagione ha svolto con professionalità e profitto un lavoro importante con i portieri biancorossi. “A Saverio – si legge nella nota – va il più grosso “in bocco al lupo” per le prossime avventure lavorative”.