Il porto di Bisceglie pronto per ospitare la regata Modelvela

Il porto di Bisceglie ospita la regata classe IOM Modelvela, prima gara del circuito nazionale, organizzata dal Circolo della Vela di Bisceglie, in collaborazione con Bisceglie Approdi e con il patrocinio del Comune di Bisceglie.

Le competizioni si terranno nelle acque portuali del Marina Resort Bisceglie Approdi e prenderanno il via nella mattinata di sabato 1 marzo con inizio della regata previsto alle 11.30, per concludersi poi nella giornata di domenica 2 marzo. L’evento vedrà la partecipazione di regatanti provenienti da tutta Italia, pronti a sfidarsi per ottenere il miglior piazzamento nella classifica generale. Le gare si svolgeranno sotto il controllo di un giudice federale e saranno visibili al pubblico dalla strada adiacente al porto.

Oltre all’agonismo e alla spettacolarità della competizione, quest’anno la manifestazione avrà anche una valenza didattica, grazie al coinvolgimento degli studenti dell’Istituto Tecnico Nautico Amerigo Vespucci di Molfetta. Grazie alla collaborazione con il professor Leonardo De Giglio, gli studenti avranno l’opportunità di partecipare a una lezione teorica dedicata alla progettazione, costruzione e conduzione delle imbarcazioni radiocomandate. A guidarli in questa esperienza formativa saranno il presidente del Circolo della Vela di Bisceglie, Pietro Di Liddo, e l’ingegnere Franco Cazzorla, organizzatore della manifestazione e armatore di una delle unità in gara.

Durante il fine settimana della competizione, gli studenti potranno assistere direttamente alle regate e interagire con i partecipanti, approfondendo così le loro conoscenze su questa disciplina sportiva e le sue regole. Un’opportunità preziosa per accrescere il proprio bagaglio di esperienze nel settore nautico.