Il mercato del Bisceglie non si ferma, arrivano De Marino e Vitale

Continua a prendere sempre piu’ forma il Bisceglie calcio in vista della stagione agonistica 2020/2021 con il sipario che si alzerà domenica 11 ottobre alle ore 17.30 contro la Turris.

Difatti, agli arrivi di Cittadino, Cigliano, Maimone, Priola, Laraspata e Lauria ed alle conferme di Vona, Casella, Tarantino si aggiunge l’approdo di Vincenzo Vitale e Mario De Marino nonchè il proseguio del rapporto con Pelliccia, Mansour, Padulano e Manfrellotti.

Vitale è nato a Palermo il 26 novembre 2000. L’ala sinistra, all’occorrenza ala destra ha giocato, nella stagione 2016-2017 nella formazione allievi della Pol. Calcio Sicilia. Le buone prestazioni, gli valgono la chiamata della Sicula Leonzio giocando, nell’annata calcistica 2017-2018 nell’Under 17. Nella stagione successiva debutta in prima squadra collezionando 16 presenze ed 1 gol contro la Casertana. Vitale continua a vestire la casacca della Sicula Leonzio anche nella stagione 2019/2020 scendendo in campo in 17 occasioni.

De Marino invece, arriva in prestito annuale dal Venezia FC. Difensore centrale, è nato a Napoli il 23 gennaio 2000. Cresciuto nel settore giovanile del Palermo dove ha vinto la Supercoppa Primavera 2 Tim, nel 2019 approda al Venezia. Ora l’opportunità di mettersi in mostra con la casacca nerazzurra.

Per quanto concerne i confermati, Pelliccia è cresciuto nelle giovanili della città partenopea, giocando 40 partite tra settore giovanile e Primavera. Successivamente approda alla Paganese, disputando il torneo di Viareggio con la compagine campana. Nella stagione 2018/19, il Taranto acquisisce le sue prestazioni (30 presenze) . Nell’estate del 2019 ritorna alla Paganese ma, dopo aver effettuato il ritiro precampionato, ritorna nella compagine jonica.

Rimarrà nerazzurro anche Mohamed Mansour. Nato a Villaricca, il 1 agosto 1995, Mansour si accasa dapprima nel Vico Equense e,nell’estate del 2014, approda al Francavilla. Due anni dopo diventa un giocatore del Faiano e dopo una esperienza nel Molitierno, nel 2017 firma per il Gragnano. Terminata l’esperienza con la compagine gialloblu, nel 2018 passa all’Afragolese nel campionato di Eccellenza e, nel luglio 2019 l’Anconitana acquisisce le sue prestazioni dove segna 5 reti in 22 presenze.

La terza conferma è quella di Fabio Padulano. Nato a Torre Annunziata l’11 aprile 1994, Padulano è un’ala destra e all’occorrenza può fungere da ala sinistra e trequartista. Cresciuto nelle giovanili della Juventus, mette a segno 27 reti nel giro di tre stagioni. Nel 2011-2012 approda alle giovanili della Juve Stabia, siglando sette gol nel campionato Primavera. Le ottime prestazioni gli valgono la firma nell’Ischia Isolaverde in serie D e, nel mercato dicembrino, passa al Savoia. Nell’estate 2013 indossa la casacca della Vigor Lamezia dove rimane per una stagione prima di salire di categoria ed approdare in Lega Pro con l’Arezzo. Nel settembre del 2015 passa al Messina e nel 2016 si accasa al Lumezzane. Successivamente scende nuovamente di categoria approdando alla Nuorese, mentre nel gennaio 2018 arriva a vestire la maglia del Pomigliano, contribuendo a conquistare la salvezza all’ultima giornata.Nell’estate dello stesso anno, approda in Puglia, precisamente al Bitonto guidato da mister Massimo Pizzulli. Nell’ultima stagione, infine, firma per il Marsala dove segna 5 reti.

Continuerà a vestire nerazzurro anche Salvatore Manfrellotti. Nato a Napoli il 12 gennaio 1994, vanta una notevole esperienza in serie D. Debutta nel 2011/12 con la Ctl Campania e, nell’annata successiva, firma per il Savoia dove sigla 5 reti. L’esperienza con il Pomigliano anticipa quella a Noto a partire da dicembre 2014. Nel 2014/15 inizia la stagione alla Puteolana e, nel mercato di riparazione, si accasa alla squadra calabrese della Nuova Gioiese. Manfrellotti, in seguito, indossa le casacche di Frattese, Agropoli, Pomigliano, Roccella e Sarnese. Nel 2018/19 l’Acireale si aggiudica le prestazioni del neo attaccante nerazzurro. Tale stagione è la piu’ proficua per Marfellotti in quanto segna 15 reti in 32 presenze. Nel 2019/20 firma dapprima per l’Atletico Terme Fiuggi e, nel mercato di riparazione approda al Nardò.

Domani mattina, sabato 3 ottobre, alle ore 11.00 nella sala conferenze dell’Hotel Salsello si terrà la conferenza di presentazione dell’organigramma societario. Previste diverse novità.

Foto: Giacomo Cosua