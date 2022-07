Il mercato dei Lions Bisceglie prosegue con i rinnovi, prolunga anche il giovane Dron

Secondo annuncio per la prossima stagione in casa Lions Basket Bisceglie che, dopo l’annuncio del prolungamento di capitan Dri (leggi qui), ha comunicato il rinnovo del giovanissimo Gabriel Dron.

Il playmaker classe 2002 resta dunque a Bisceglie per continuare il suo percorso di crescita dopo un’annata davvero positiva in maglia nerazzurra conclusa con 7.5 punti di media a partita in oltre 23 minuti di gioco. Uno score di tutto rispetto per un giocatore così giovane, il quale si è ampiamente meritato la fiducia e la conferma da parte della dirigenza grazie anche alle sue doti caratteriali ed al carisma con il quale ha saputo trascinare il pubblico del PalaDolmen nel campionato di Serie B appena terminato. Coach Nunzi potrà, quindi, ancora contare su uno dei punti fermi del roster della scorsa stagione, capace di portare grande energia in entrambe le fasi di gioco, con l’auspicio che possa nuovamente aiutare la squadra a raggiungere gli obiettivi prefissati. (FOTO: CRISTINA PELLEGRINI)