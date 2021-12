Il Kung fu biscegliese brilla a livello nazionale

Risultati di altissimo livello e il privilegio di rappresentare l’intera regione in una competizione di livello nazionale. La squadra della Scuola di Arti Marziali BEI ZHANSHI di Bisceglie, coordinata dall’istruttore Elio Bufi e dall’allenatore Ignazio Allegretta, ha infatti preso parte alla ventinovesima edizione del Campionato Nazionale Kung Fu Wushu Sanshou tenutasi al PalaBarton di Perugia sabato 27 e domenica 28 novembre come unica rappresentante pugliese.

La manifestazione ha visto la partecipazione di oltre trecento atleti provenienti da tutta la penisola e i portacolori della scuola biscegliese hanno disputato delle prove di altissimo livello raccogliendo notevolissimi risultati. Particolarmente importanti sono stati quelli raggiunti da Maenza e Greco che si sono laureati campioni d’Italia vincendo entrambi i round per ogni incontro disputato. Ottimi riscontri anche da parte di Minervini e Soldani, vincitori di due argenti nelle rispettive categorie, e di Pellegrini che ha conquistato il bronzo al suo primo combattimento Seniores.

La squadra ha quindi mostrato tutto il suo potenziale nonostante le difficoltà attraversate durante il periodo pandemico come sottolineato dal tecnico Bufi: “Dopo 2 anni di lockdown dello sport e preparazione atletica discontinua, l’obiettivo era risalire sul tatami e mettere in campo la migliore prestazione possibile. L’obiettivo non solo è stato pienamente raggiunto da tutti i nostri agonisti, ma ha permesso di portare a casa risultati importanti”.

La società, tuttavia, non ha perso tempo ed ha ripreso sin da subito gli allenamenti presso la Palestra Aktiva di Bisceglie, in vista degli impegni agonistici del prossimo anno dimostrando di non avere voglia di fermarsi ed, al contrario, di voler continuare ad alzare l’asticella.