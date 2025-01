Il GS Fiamme Cremisi Bisceglie porta a casa tre medaglie alla prima uscita annuale

Primi successi del nuovo anno per il Gruppo Sportivo Fiamme Cremisi Bisceglie che lo scorso 12 gennaio ha portato a casa tre medaglie dal Pala Fiom di Taranto in occasione del Trofeo Magna Grecia.

All’evento in terra ionica erano presenti oltre 300 atleti in gara nelle categorie Under 12 e Under 14. Team biscegliese che porta a casa un argento con Eros Junior Di Benedetto che dopo tre incontri difficili perde la finalissima con onore.

Due medaglie di bronzo con Alessandro Zecchillo che dopo tre vittorie si ferma in semifinale per poi vincere nettamente la finalina per la conquista del terzo posto. Percorso simile quello fatto da Michelangelo Fiorentini che torna a medaglia dopo una assenza dai tatami di quattro mesi.

“Ora è tempo di riorganizzarsi e mettere in moto la macchina agonistica – dichiarano i responsabili del GS Fiamme Cremisi – che ci vedrà protagonisti nella nostra regione per le qualificazioni ai campionati Italiani Fijlkam serie A, affrontare al meglio gli Open Internazionali e le Coppe del mondo Younth League”.