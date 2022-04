Il Gruppo Sportivo Bersaglieri Città di Bisceglie promuove “Fight like a Girl”

Un’idea che unisce lo sport e la difesa personale. Sono questi gli ingredienti del progetto gratuito “Fight Like a Girl” promosso dalla Federazione Italiana FIJLKAM.

Al centro di questa iniziativa, che vede coinvolte duecentocinquanta scuole su tutto il territorio nazionale, la disciplina del karate, uno sport sempre più capace di attirare appassionati ed atleti nel mondo. Un’arte marziale che, oltre allo sviluppo fisico, fa della crescita personale, della sicurezza e del rispetto degli altri i propri tratti distintivi. Anche il Gruppo Sportivo Bersaglieri Esercito Città di Bisceglie è stato scelto per promuovere gratuitamente tra le giovani ragazze questa nobile pratica sportiva.

Saranno infatti trentadue le atlete (tredici bambine tra i cinque e i dieci anni e diciannove adolescenti tra gli undici e i venti) che, guidate dal maestro Francesco Simone, si immergeranno in questa fantastica esperienza che, in aggiunta all’aspetto sportivo, le porterà anche ad imparare tecniche di autodifesa utili per difendersi dai pericoli, ad esempio nei casi di aggressione, ma anche per poter gestire o evitare che una disputa possa degenerare in uno scontro. Insomma, un progetto con molteplici finalità che testimonia ancora una volta il grande lavoro svolto dai tecnici del Gruppo Sportivo cittadino per far conoscere ed apprezzare la propria disciplina.