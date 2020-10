Il Giro d’Italia attraversa Bisceglie e la colora di rosa / FOTOGALLERY

Ha toccato anche Bisceglie, questa mattina, il Giro d’Italia 2020 in occasione dell’ottava tappa della gara ciclistica a squadre più importante al mondo assieme al Tour de France.

La carovana rosa è partita alle 11.25 da Giovinazzo toccando il suolo biscegliese attorno alle ore 11.50. Grande festa e senso di responsabilità ai bordi delle strade con appassionati e curiosi che nella varie zone della città hanno aspettato i corridori che hanno percorso via Imbriani e poi via Bovio in direzione Trani con arrivo previsto in quel di Vieste.

“Un ringraziamento alle forze dell’ordine e a tutti i volontari che hanno consentito il passaggio della carovana rosa in sicurezza”, ha scritto il sindaco di Bisceglie, Angelantonio Angarano, sulla personale pagina Facebook, “E grazie a tutti voi per aver collaborato a dare una bella immagine della nostra Città in Italia e nel mondo”.

Di seguito la fotogallery realizzata dalla redazione di Bisceglie24.