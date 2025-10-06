Il giovane Patierno trascina la Virtus nel derby contro il Don Uva / CLASSIFICA

È l’under Patierno il grande protagonista del derby cittadino tra Virtus Bisceglie e Don Uva, scese in campo ieri pomeriggio nel match valevole per la quinta giornata del campionato di Promozione. Una doppietta del giovane attaccante biancazzurro, all’alba e al tramonto della sfida, regala il primo successo stagionale a Musacco e compagni che ora possono guardare con maggiore ottimismo al prosieguo del torneo.

Al “Di Liddo” la contesa si sblocca alla prima occasione utile; infatti, al 4’ Quacquarelli sfonda sull’out di sinistra ed effettua un cross sul quale Patierno è il più lesto di tutti ad avventarsi sulla sfera e a depositarla alle spalle dell’incolpevole Troilo. Il vantaggio dà morale alla Virtus che quattro giri di lancette più tardi sfiora il raddoppio con l’ex di turno Trawaly. Il Don Uva accusa il colpo ed impiega diversi minuti per riorganizzarsi e imbastire azioni d’attacco. Il primo brivido per Musacco arriva al 35’ con Davide Troilo pericoloso sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Il match sale di tono poco prima del riposo e nel lungo recupero della prima frazione le due squadre si rendono entrambe pericolose. Prima sono i biancazzurri a farsi notare con un destro di Moscelli sul quale Troilo non si fa sorprendere, poco dopo Musacco risponde presente sul tentativo in scivolata di Binetti. Si va quindi negli spogliatoi sul punteggio di 1-0 in favore della Virtus.

Al rientro dall’intervallo i biancogialli approcciano la ripresa con un piglio diverso, decisi a riequilibrare la partita. Al 53’ è Petrignani ad impegnare Musacco con un tiro da fuori area. Cinque minuti più tardi, invece, è Di Leo a provarci su punizione, ma il tentativo è impreciso e non sortisce alcun effetto. La fase centrale del secondo tempo si rivela avara di emozioni e così i due tecnici provano ad attingere dalle rispettive panchine per sbloccare la fase di stallo. La Virtus, nel complesso, riesce a contenere con ordine le iniziative del Don Uva sino a sette minuti dal novantesimo quando serve uno strepitoso intervento di Musacco ad evitare l’1-1 sul colpo di testa a botta sicura di Terrone. Sfiorato il pari, i biancogialli tentano in tutti i modi di provare a superare il muro biancazzurro esponendosi però al contropiede avversario che sortisce gli effetti sperati all’88’ con Patierno bravissimo a seguire l’azione e a chiudere la partita con un tap-in vincente. Per il classe 2005, indubbiamente uomo della partita, si tratta dei primi pesantissimi gol in campionato, due reti fondamentali in un momento difficile per la squadra.

Grazie a questi tre punti, infatti, la Virtus trova il primo successo in campionato salendo a quota 4 punti e superando in graduatoria il Don Uva, fermo a 3 punti e costretto alla quarta sconfitta consecutiva, un campanello d’allarme per la compagine del Carlucci incapace di cogliere punti dopo il successo all’esordio contro il Borgorosso Molfetta. Nel prossimo turno, in programma domenica 12 ottobre, la Virtus cercherà di dare continuità nella difficile trasferta sul campo del Real Siti mentre il Don Uva andrà a caccia del riscatto nel match casalingo contro il Corato. (FOTO: CRISTINA PELLEGRINI)

