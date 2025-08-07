Il giovane De Marco rinnova con la Virtus Bisceglie

Nuova conferma in casa Virtus Bisceglie in vista della stagione 2025-26, che vedrà la formazione biancazzurra nuovamente ai nastri di partenza del campionato di Promozione. La società ha infatti annunciato il rinnovo del centrocampista classe 2003 Luca De Marco, protagonista di un ottimo torneo nella passata stagione.

La riconferma di De Marco, cresciuto nel settore giovanile dell’Unione Calcio Bisceglie, rientra nell’ottica di costruire una squadra solida ma dall’età media non troppo elevata, due imperativi che si è prefissata la Virtus Bisceglie nella costruzione della rosa 2025-26. La squadra nel frattempo ha iniziato la preparazione agli ordini di mister Strippoli con l’obiettivo dare il massimo per raggiungere la salvezza, obiettivo prefissato dalla società in vista dell’imminente campionato che avrà inizio il prossimo 7 settembre. (FOTO: CRISTINA PELLEGRINI)