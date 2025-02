Trasferta siciliana per i Lions Bisceglie: al via i Play-in Gold

Trasferta siciliana i Lions Bisceglie, impegnati, dopo la settimana di sosta, nel primo match della seconda fase del campionato di Serie B2, i Play-in Gold. I ragazzi di coach Saputo scenderanno in campo quest’oggi alle 18:00 sul parquet del PalaMilone ospiti della Svincolati Milazzo, terza forza del girone H durante la stagione regolare.

I nerazzurri hanno lavorato in questi giorni sulle criticità esposte durante la prima parte di stagione, come la fase difensiva, cercando di limare i dettagli per poter riuscire ad arrivare ai risultati sperati in questa seconda fase; dove il margine di errore è particolarmente ridotto e gli avversari sono tutti di alto livello.

Non fanno eccezione quindi i padroni di casa, che si sono distinti come una delle migliori formazioni del proprio raggruppamento, soprattutto a livello realizzativo, lato del campo in cui Milazzo si è distinta segnando 82,5 punti di media; miglior dato tra le formazioni dei due gironi meridionali. Coach Priulla può contare poi su un roster equilibrato e di spessore, composto da giocatori come il playmaker classe 2005 Michael Scredi, il pivot lituano Tomas Rimsa, l’ala serba Luka Lalic e il playmaker monteronese Simone Quarta. (Foto: Cristina Pellegrini)