Il futuro del Bisceglie Calcio tra nuovo allenatore e domanda di ripescaggio

Importanti novità in vista del futuro prossimo emergono per quel che concerne il Bisceglie Calcio per la stagione 2022/23.

Secondo gli addetti ai lavori sarà Franco Cinque (in foto) il nuovo allenatore dei neroazzurro stellati. In attesa di una conferma ufficiale da parte del club, in vista del prossimo campionato di Eccellenza sarà, quindi, l’allenatore nativo di Manfredonia a sedere sulla panchina biscegliese.

Bisceglie Calcio che non cambierà il suo “timoniere” con il presidente Vincenzo Racanati che ha deciso di tornare indietro sui suoi passi e riprendere in prima persona la guida del sodalizio. Non è da escludere, sempre in attesa di comunicazioni ufficiali, che la dirigenza biscegliese abbia provveduto a presentare domanda di ripescaggio al prossimo campionato di serie D.