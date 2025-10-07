Il Futbol Cinco cerca i primi punti contro il Cus Bari nel turno infrasettimanale

Nuovo turno di campionato per il Futbol Cinco Bisceglie che, tre giorni dopo il match contro il Thuriae, sarà di scena al “Cus” di Bari per affrontare la compagine locale (fischio d’inizio ore 21) nel quarto turno del torneo serie C1.

I nerazurri vogliono conquistare i primi punti per interrompere la striscia negativa di risultati e soprattutto abbandonare l’ultima posizione in graduatoria. Non sarà semplice in quanto la compagine barese è reduce dall’acuto ottenuto sul campo del Futsal Ostuni e mette nel mirino il terzo successo di fila il primo dinanzi al proprio pubblico.

Dirigerà l’incontro Francesco Paolo Scolamacchia coadiuvato da Michele Digiovanni. Crono: Gioacchino Defazio.Tutti e tre provengono dalla sezione di Barletta.

Foto: Ufficio stampa Futbol Cinco