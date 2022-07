Il Futbol Cinco Bisceglie ufficializza il rinnovo di Gianni D’Elia

Il matrimonio tra il Fùtbol Cinco Bisceglie e Gianni D’Elia si rinnova per la quinta stagione consecutiva.

L’ala-pivot di origine terlizzese, ormai biscegliese d’adozione (si tratta dell’8° anno consecutivo disputato con la maglia di compagini della Città dei Dolmen), sarà una pedina di fondamentale importanza nello scacchiere di Francesco Tritto anche nella stagione 2022/2023.

In occasione dello scorso campionato di Serie C1, D’Elia ha messo a segno 12 reti e diversi assist che hanno contribuito al raggiungimento dell’obiettivo prefissato a inizio stagione, quello della permanenza nel massimo torneo regionale di futsal. In quell’occasione, D’Elia ha dimostrato nuovamente un forte attaccamento ai colori nerazzurri nonché un enorme spirito di sacrificio: le sue qualità umane e sportive saranno un punto di riferimento per i più giovani, motivo per cui indosserà la fascia da capitano.