Il Futbol Cinco Bisceglie riparte dalla conferma di Simone De Cillis

Il Futbol Cinco Bisceglie riparte con una certezza: Simone De Cillis sarà ancora protagonista nella formazione nerazzurra. L’ala-pivot classe 2002 ha rinnovato il suo impegno con la società per la stagione 2025/26.

Presente sin dalla nascita del sodalizio biscegliese, De Cillis ha saputo imporsi fin dai primi passi tra le giovanili, per poi esplodere definitivamente nel campionato di C1 2021/22. In quella stagione, il giovane attaccante mise a segno 30 gol in campionato, 44 complessivi.

Nel 2022/23 il talento biscegliese alza ulteriormente l’asticella, raggiungendo quota 47 reti totali. La stagione si conclude con la ciliegina sulla torta: la vittoria della Coppa Apulia Under 21 al PalaPinto di Mola di Bari, dove De Cillis si laurea capocannoniere della competizione con 12 gol.

Nonostante alcuni problemi fisici nell’ultima annata, De Cillis ha continuato a fare la differenza: 20 reti nella stagione 2023/24 e 18 nella 2024/25, confermandosi ancora una volta punto di riferimento offensivo per il Futbol Cinco.