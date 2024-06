Il Don Uva prepara la prossima stagione con tre conferme importanti

Il Don Uva prepara la prossima stagione, ricominciando con le figure che l’hanno accompagnato nell’ultima. Confermando il direttore sportivo Lorenzo De Gennaro e il mister Domenico Capurso, che, assieme al direttore generale Emanuele Troilo e allo staff tecnico, sono già al lavoro per allestire la nuova squadra biancogialla per la stagione 24/25.

I primi di agosto i componenti della rosa e dello staff cominceranno il lavoro di preparazione atletica, con le conseguenti prime amichevoli pre-stagionali, dove il Don Uva inizierà ad ingranare in vista dei primi impegni; rispettivamente l’esordio in campionato, domenica 8 settembre, e la prima gara di Coppa Italia Dilettanti di Promozione, fissata a giovedì 12 settembre; con la novità stagionale dell’obbligo di dover schierare due under in campo (un 2004 e un 2005).