Il Don Uva vince la stracittadina contro la Virtus Bisceglie / CLASSIFICA

Il primo derby assoluto tra Virtus Bisceglie e Don Uva Calcio si conclude con la vittoria della compagine biancogialla con il punteggio finale di 0-1. Il match valido per la tredicesima giornata del Girone A di Promozione Puglia viene deciso dalla rete di Lullo a pochi minuti dal triplice fischio.

Sfida molto tesa e ricca di polemiche, quella andata in scena al “Di Liddo”. Mister Paolo De Francesco, all’esordio sulla panchina biancazzurra, si arrende nel finale alla decisiva rete di Lullo. Primo tempo equilibrato senza particolari chance da gol. Nella ripresa al 62′ il Don Uva sfiora il vantaggio con il palo colpito su calcio piazzato da Bruno. Episodio determinante al 69′ con il rosso diretto estratto ai danni di Sgarra, che costringe i biancazzurri a giocare i restanti venti minuti più recupero in inferiorità numerica. I padroni di casa vanno vicini al vantaggio con il tiro di Caputo, ma sono gli ospiti a sbloccare il match a tre minuti dal novantesimo con il destro imprendibile di Lullo. Alla fine sono i biancogialli a festeggiare, conquistando tre punti fondamentali per la scalata in classifica. Ora la squadra allenata da mister Muserra è attesa dalla sfida casalinga decisamente alla portata contro il Troia. Invece la Virtus proverà a riscattarsi nella trasferta di Lucera.

CLICCA QUI PER I RISULTATI E LA CLASSIFICA AGGIORNATI

FOTO DI CRISTINA PELLEGRINI