Il Don Uva tiene un tempo poi va ko con la Soccer Trani / CLASSIFICA

Seconda sconfitta stagionale per il Don Uva. Al Paolo Poli i biscegliesi rimediano un 2-0 ad opera della Soccer Trani nel quinto turno del campionato di Promozione, girone A.

Avvio con Precchiazzi che dopo neanche 10 minuti di gioco sfiora il vantaggio per i tranesi. Don Uva che si fa vivo alla mezz’ora con un tiro dalla distanza di Preziosa che non crea problemi al portiere avversario. Troilo si fa trovare pronto sulla nuova conclusione di Precchiazzi. Si va al riposo sullo 0-0.

Avvio di seconda frazione con Beroshvili che dopo un giro di lancette scalda le mani al portiere biscegliese, seguito dal tentativo di Dell’Oglio. Soccer Trani che al 62’ si porta in vantaggio con Terrone abile a finalizzare sotto porta. Don Uva in difficoltà, Soccer Trani che sfiora il raddoppio con De Giglio che impegna alla gran parata Troilo. Mister Capurso getta nella mischia Camporeale, Petrignani e Pasculli. Bruno su punizione prova a impattare il match ma senza fortuna, da corner ci prova Lullo ma Pinnelli risponde presente. La zampata di De Giglio chiude definitivamente i conti all’87’ e regala i 3 punti ai dragoni.

Domenica prossima il Don Uva affronterà in casa il Lucera, reduce dall’ 1-0 casalingo contro il San Marco.

