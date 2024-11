Il Don Uva si rafforza con una doppia operazione di mercato

Due importanti operazioni di mercato per Il Don Uva che ha ufficializzato l’arrivo dell’attaccante Vincenzo Gadaleta e del centrocampista Alessandro Dell’Oglio.

Gadaleta, classe ‘97, torna a vestire la maglia biancogialla dopo la parentesi con la Molfetta Sportiva d’inizio stagione (totalizzando 4 gol) e quella con Città di Trani nello scorso campionato. Tra le altre esperienze il Canosa Calcio, la Vigor Trani e il Barletta in Eccellenza, il Bisceglie in serie D. “Sono contento di tornare in questa società dove sono stato davvero bene. Mi sento carico e pronto a dare il mio contributo” ha commentato l’attaccante biscegliese.

Proveniente dalla Soccer Trani, Dell’Oglio, centrocampista dalla tecnica sopraffina classe ‘88, ha militato in diverse compagini in serie D, Eccellenza e Promozione, tra cui Gavorrano, Trani, Ascoli Satriano, Terlizzi, Locorotondo, Fasano. “Non vedo l’ora di iniziare questa nuova avventura col Don Uva. Sono motivato a fare bene sin dal primo giorno” sono le parole del neo-acquisto.