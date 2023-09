Il Don Uva impatta al “Di Liddo” e saluta la Coppa Puglia

Termina al primo step l’avventura del Don Uva nella Coppa Puglia riservata alle compagini militanti nel campionato di Promozione. I biancogialli infatti, pareggiano per 2-2 al “Di Liddo” con la Virtus Palese nel match disputatosi ieri pomeriggio e, in virtù del ko maturato all’andata, salutano la competizione regionale.

La prima azione degna di nota arriva al 21′ con il cross di Bruno per Modugno il quale fallisce da ottima posizione. Quattro giri di lancette dopo, gli ospiti siglano la rete del vantaggio con Romanazzi sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Il Don Uva va a caccia del pareggio ed al 28′ Prekducaj serve Bruno, che, sulla corsia di destra, imbecca Modugno, il quale la scarica dietro a Lorusso, ma quest’ultimo ritarda la finalizzazione. Al tramonto della prima frazione di gioco, Amoruso fallisce il pareggio non riuscendo a ribadire in rete una gran palla di Bruno.

Nella ripresa, dopo 5′ i padroni di casa azzerano lo svantaggio con Bruno il quale finalizza l’assist di Camporeale. Il match continua a regalare emozioni ed al minuto numero 8 Loseto colpisce il palo ed al 18′ Lorusso conquista un calcio di rigore realizzato da Bruno. Il 2-1 a favore del Don Uva dura sessanta secondi a seguito del pareggio siglato da Teofilo.

Terminata l’avventura in Coppa, i ragazzi di mister Capurso potranno concentrarsi totalmente sul campionato. Domenica trasferta ad Apricena contro la compagine di casa.

Foto: Ufficio stampa Don Uva