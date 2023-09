Il Don Uva rinforza l’attacco con l’innesto di due giovani talenti

Continuano le operazioni di mercato in casa Don Uva Calcio che nelle scorse ore ha ufficializzato gli arrivi di due giovani talenti.

Dal Borgorosso Molfetta ecco l’attaccante classe 2003 Alessio Ricatti che sbarca a Bisceglie a titolo definitivo. “Sono pronto per questa nuova sfida – ha dichiarato – e cercherò di dare il meglio di me in ogni singolo minuto di gioco”.

Don Uva che si è portato a casa anche Riccardo Lorusso, andriese classe 2004 ex Primavera della Fidelis, subito a disposizione di mister Capurso. “Ho trovato sin dagli stage un bellissimo ambiente. Mi sono trovato bene con il team tecnico ed anche nel gruppo dei ragazzi. Sono molto carico” ha commentato.