Il Don Uva piazza il primo colpo in attacco: arriva Leonardo Terrone

Il mercato in entrata del Don Uva Calcio si apre con l’innesto di una garanzia per il reparto offensivo: si tratta dell’attaccante classe 1984 Leonardo Terrone, pronto ad impreziosire la rosa guidata da mister Carlucci.

I biancogialli acquistano un veterano all’interno del panorama dilettantistico pugliese, che ha militato in numerose squadre del territorio tra cui Bitonto, di cui è il miglior marcatore di sempre, Manfredonia, San Severo, Molfetta e Trani. L’importante bagaglio di esperienza accumulato nella carriera venticinquennale sarà decisamente utile per la compagine biscegliese, che ambisce ad ottenere soddisfacenti risultati anche nella prossima stagione in Promozione. Con l’arrivo del centravanti tranese il Don Uva si assicura la presenza di un leader navigato, capace di fornire un contributo decisivo sia in campo che nello spogliatoio.

FOTO DI CAROLINA DI BITETTO