Il Don Uva calcio ufficializza l’arrivo di Giovanni Amoruso

Si chiama Giovanni Amoruso il volto nuovo ufficializzato nella giornata di ieri dal Don Uva Calcio in vista del prossimo campionato di Promozione.

Jolly, classe 2002, Amoruso proviene dall’Unione Calcio per dare il suo contributo alla rosa di mister Gesuito: “Ringrazio la società per aver permesso di tuffarmi in questa nuova realtà. Ho trovato subito un gruppo affiatato e uno staff preparato che spinge a dare il 100% in ogni istante. Mi impegnerò a dare il massimo per raggiungere gli obiettivi di squadra e, anche, i miei obiettivi personali”.