Il Don Uva Calcio riaccende i motori, Capurso torna al timone, tante le operazioni di mercato

Settimane intense in casa Don Uva Calcio che ha cominciato a muovere i primi passi ponendo le basi per la stagione 2023/2024 che vedrà i biancogialli impegnati nel campionato di Promozione.

Sarà Domenico Capurso ad allenare lo storico club biscegliese. Dopo l’esperienza triennale (2019-2022) adesso il ritorno al Don Uva, “Sono molto contento di riprendere in mano le redini della squadra, dopo un anno in cui sono stato impegnato con situazioni professionali”. Capurso sarà coadiuvato da Giulio Terrone nel ruolo di vice, mentre Corrado Uva (oltre 400 gol tra i dilettanti) sarà collaboratore tecnico.

Passando alla rosa, la prima conferma è stata quella del centrocampista Davide Troilo, capitano della squadra ed ormai punto di riferimento, vista la lunga militanza all’interno del club. Arriva dal San Severo, invece, Alessandro Camporeale, attaccante nativo di Bisceglie classe ’99. Il neo acquisto del Don Uva vanta importanti esperienze con le maglie di Fidelis Andria (Lega Pro) e Bisceglie (C e D), oltre a quella con l’Unione Calcio. Un gradito ritorno è quello dell’immortale Mattia Pasculli, fantasista classe 1986, che dopo la passata stagione alla Virtus Bisceglie, riabbraccia quella è stata la sua prima squadra da piccolo aspirante calciatore, prima di fare poi esperienze importanti, tra le tante con maglie, con quelle di Bisceglie Calcio, Corato ed Unione Calcio. Ritorno anche per Vincenzo Gadaleta (classe ’97) in maglia Don Uva nella stagione 2021/22. Tra le sue esperienze più importanti il settore giovanile del Bari, la serie D col Bisceglie Calcio e l’Eccellenza a Barletta, Trani, Cerignola, Canosa, Terlizzi. Dopo la positiva scorsa stagione, come terzino destro/sinistro tra le file biancogialle, il jolly Giovanni Amoruso (classe ‘02) arriva dall’Unione Calcio Bisceglie a titolo definitivo.