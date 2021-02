Il Don Uva Calcio compie 50 anni e lancia l’iniziativa “La nostra storia si racconta”

Il Don Uva Calcio quest’anno festeggia i 50 anni di vita, un traguardo importante per una delle realtà sportive più longeve ed importanti della città che ha deciso di lanciare l’iniziativa: “La nostra storia si racconta“, una rubrica visibile da qualche giorno sui canali social ufficiali della società (Facebook e Instagram).

“Era il maggio 1971 quando il professor Antonio Bertolino, Direttore Sanitario della Casa della Divina Provvidenza, e il maestro Adriano Biscaro, infermiere dipendente dell’Opera (con passati di ottimo giocatore e allenatore del Bisceglie Calcio) partivano con questo progetto: obiettivo – si legge nella nota stampa – la cura delle malattie mentali degli ospiti attraverso la cosiddetta ludoterapia, di cui la pratica sportiva, diretta o indiretta che fosse, era parte fondamentale”.

In onore delle origini e dell’evoluzione di questa bella storia sportiva e sociale, il comitato organizzativo, creato appunto in occasione del 50esimo compleanno, ha messo su questa iniziativa. La finalità è coinvolgere non solo tutti gli ex calciatori, tecnici e dirigenti/collaboratori, ma anche simpatizzanti e, perché no, avversari che in questi primi 50 anni hanno il piacere di parlare del fenomeno sportivo e sociale del progetto Don Uva, attraverso ricordi, aneddoti, curiosità.

Tutti coloro che, a vario titolo, hanno contribuito a fare grande questo progetto o ne hanno un piacevole ricordo sono invitati a condividere, inviando la propria testimonianza tramite questi contatti:

– e-mail: donuva.calcio@livero.it

– messaggio privato su pagina Facebook

– whatsapp: 3489526388 (Emanuele Troilo) oppure 3476324597 (Mauro Biscaro)