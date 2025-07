Il Don Uva Calcio accoglie Domenico Messina, ufficiali tre giovani promesse

Il Don Uva Calcio 1971 ufficializza il primo rinforzo per la stagione: si tratta di Domenico Messina, difensore centrale classe 1994, proveniente dal Borgorosso Molfetta. Giocatore duttile e abituato alla lotta, Messina porta con sé un bagaglio di esperienza maturato in oltre dieci stagioni consecutive con la maglia molfettese, dopo esperienze in Eccellenza con San Paolo Bari, Libertas Molfetta, Giovinazzo e Corato. Terzino di origine, ha saputo reinventarsi in vari ruoli del reparto arretrato, diventando un punto di riferimento grazie a spirito di sacrificio, leadership e capacità tattica.

“Quando è arrivata la chiamata del direttore – ha dichiarato Messina – ho capito che era il momento giusto per affrontare una nuova sfida. Sono pronto a mettere la mia esperienza al servizio dei più giovani, trasmettendo valori come il sacrificio e lo spirito di gruppo”.

Dal vivaio biancogiallo arrivano anche tre giovani promesse: Gianluca Vecchio, Sergio Bagnara e Samuele Cassanelli. Vecchio, reduce dall’esperienza alla Virtus Bisceglie con 4 gol e 4 assist, è un esterno offensivo tecnico e vivace, capace di dare imprevedibilità e velocità alla manovra. Sergio Bagnara, proveniente dal Socher Stornara e con trascorsi al Bisceglie Calcio in Eccellenza, è un attaccante con buona visione e presenza fisica, pronto a integrarsi negli schemi offensivi di mister Carlucci. Cassanelli, portiere affidabile e reattivo, torna al Don Uva dopo la positiva parentesi con la Juniores del Bisceglie, determinato a ritagliarsi spazio in prima squadra.