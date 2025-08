Il Don Uva Calcio accende i motori in vista del campionato di Promozione

È cominciata ufficialmente ieri, sul campo “Di Liddo”, la nuova avventura del Don Uva Calcio, pronto a tuffarsi nel campionato di Promozione 2025/2026 che prenderà il via il prossimo 7 settembre.

Ad accogliere il gruppo biancogiallo ci hanno pensato Giuseppe Milone, il direttore generale Emanuele Troilo e il direttore sportivo Lorenzo De Gennaro, che hanno salutato giocatori vecchi e nuovi, tracciando le linee guida del progetto tecnico e motivazionale. L’obiettivo è chiaro: costruire una squadra solida, competitiva e unita, in grado di affrontare le sfide del torneo con determinazione.

Mister Angelo Carlucci, affiancato dal vice Lorenzo Brunetta, dal preparatore atletico Enrico Papagni e dal massaggiatore Vito Minervini, ha preso la parola illustrando la filosofia di lavoro che guiderà l’intera stagione. Il tecnico ha insistito su concetti fondamentali come l’atteggiamento, l’approccio alle sedute e lo spirito di gruppo, chiedendo impegno e dedizione già dalle prime battute.

Il programma prevede due giornate iniziali dedicate ai test atletici per valutare la condizione fisica degli atleti. Da lunedì si entrerà nel vivo della preparazione con le prime sedute sul campo, in vista di una serie di amichevoli interne che serviranno a far rodare schemi e meccanismi.

Il primo test ufficiale esterno è fissato per mercoledì 14 agosto, quando il Don Uva affronterà l’Unione Calcio Bisceglie in un’amichevole che rappresenterà il primo banco di prova della stagione.