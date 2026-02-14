Il derby è del Bisceglie: i nerazzurri superano di misura l’Unione Calcio

La stracittadina biscegliese viene vinta dalla squadra favorita alla vigilia. Il Bisceglie Calcio porta a casa un prezioso successo contro l’Unione con il risultato finale di 1-2. Decidono le reti di Taccogna e Dammacco, mentre per gli azzurri il gol di Caputo non basta ad evitare la sconfitta.

Avvio di gara ad alta intensità tra due squadre che non si risparmiano affatto. Partenza bruciante dell’Unione, che va vicinissimo al vantaggio dopo appena un minuto con la conclusione dell’ex Koné in area piccola, che impegna all’intervento Baietti. Al 6′ il Bisceglie risponde con il lancio centrale di Sene dalla destra a cercare Lopez, che carica il destro da posizione defilata ma Lullo respinge. Sul corner successivo cross di Lavopa dalla traiettoria tesa, che attraversa tutta l’area di rigore, e zampata decisiva di Taccogna che si insacca in porta per il vantaggio nerazzurro. Al 9′ dagli sviluppi di calcio d’angolo Caputo sfrutta l’uscita a vuoto di Baietti e realizza il pari, ma l’arbitro ravvisa un fallo di mano e non convalida il gol. La formazione azzurra continua ad insistere rendendosi pericolosa con Bonicelli, ma la sua rovesciata da buona posizione termina alta. Al 16′ solita rimessa lunga in zona d’attacco battuta da Taccogna ed allontanata, dal limite dell’area Dammacco si coordina di prima intenzione e fulmina Lullo con un gesto tecnico di pregevole fattura, firmando il raddoppio stellato. Il collettivo di mister Di Meo gestisce il rassicurante vantaggio e sotto la pioggia battente del “Ventura” le due squadre vanno a riposo sul risultato parziale di 0-2.

Nella ripresa l’Unione comincia con il piglio giusto ed al 47′ bussa alla porta difesa da Baietti sul corner battuto da Zinetti che pesca Diomandé, che di testa colpisce a lato. Quattro minuti più tardi gli azzurri vengono premiati dei loro sforzi con il tiro dalla distanza di Zinetti, la respinta con i piedi di Baietti ed il facile tap-in realizzato da Caputo che accorcia le distanze e riapre i conti. Il Bisceglie rischia di subire il contraccolpo del gol preso quando Koné si invola verso l’area, ma l’intervento difensivo di Ciurlo sventa la minaccia. La gara si innervosisce con il passare del tempo ed al 69′ l’Unione resta in dieci uomini con l’espulsione per doppia ammonizione ai danni di Zinetti. All’75’ il subentrato Traore avanza sulla destra e crossa verso il secondo palo, dove Lavopa calcia a botta sicura centrando la traversa che gli nega la gioia del gol. Nonostante l’inferiorità numerica, cresce la pressione dell’Unione che nel finale si riversa nella metacampo avversaria senza però trovare i giusti spunti per creare problemi a Baietti. L’incontro va in archivio con la vittoria di fondamentale importanza per il Bisceglie, che ora ritrova la vetta della classifica in attesa del Brindisi, impegnato domani contro il Soccer Massafra. L’Unione invece resta al quinto posto a quota 44 punti.

CLICCA QUI PER I RISULTATI E LA CLASSIFICA AGGIORNATI

FOTO DI EMMANUELE MASTRODONATO