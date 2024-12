Il derby chiude il 2024 di Bisceglie ed Unione Calcio

Riscattare un inizio di girone di ritorno negativo. È con questo imperativo che Bisceglie ed Unione Calcio Bisceglie scendono in campo, domani pomeriggio alle ore 14.30, per affrontarsi nel derby valevole per la ventunesima giornata del campionato di Eccellenza, match che chiude il 2024 delle due formazioni cittadine.

Teatro della stracittadina è lo stadio “Di Liddo”, consueto domicilio casalingo degli azzurri di mister Monopoli, circostanza che priverà gran parte dei tifosi di poter assistere dal vivo alla gara per i noti limiti strutturali dell’impianto di via Cavour. L’incontro, che avrebbe certamente richiamato una buona cornice di pubblico, sarà comunque visibile in chiaro per tutti gli appassionati su Antenna Sud Extra al canale 92 del digitale terrestre. Bisceglie ed Unione Calcio arrivano a questo sentito match reduci dalle due battute d’arresto subite domenica scorsa rispettivamente da Manduria e Barletta e hanno entrambe intenzione di rimettersi immediatamente in moto per cercare di non perdere contatto con le zone alte della classifica. Sul fronte nerazzurro mister Di Meo, assente per squalifica, deve fare di necessità virtù soprattutto nel reparto difensivo decimato dalle espulsioni di Carullo e dell’ex Di Fulvio, anch’essi appiedati dal Giudice Sportivo. Tra le fila dell’Unione, invece, mancherà per squalifica Pelosi. L’ottimo ruolino del Bisceglie, dal ritorno in panchina di Di Meo, unito al buonissimo andamento tenuto per tutto il girone d’andata da parte dei ragazzi di mister Monopoli rendono difficile qualsiasi tipo di pronostico. La partita si preannuncia decisamente aperta, combattuta ed equilibrata ed entrambe le compagini, che hanno preparato nei minimi dettagli l’impegno, tenteranno in tutti i modi di prevalere l’una sull’altra evitando di replicare il risultato di parità con il quale si è chiuso il derby d’andata dello scorso 1 settembre, nel quale l’Unione in vantaggio grazie a bomber Amoroso si fece raggiungere in extremis in virtù dello sfortunato autogol di Zinetti.

La terna arbitrale chiamata a dirigere la delicata stracittadina è formata dall’arbitro barese Marco Matera e dagli assistenti barlettani Ruggiero Doronzo e Pierluigi Mazzarelli. (FOTO: Cristina Pellegrini)