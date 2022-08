Il centravanti Sciancalepore arriva a rinforzare il Don Uva Calcio

Nuovo importante acquisto per il Don Uva Calcio che ha annunciato l’arrivo dell’attaccante classe ‘89 Mauro Sciancalepore.

Tra le esperienze più significative di Sciancalepore, sicuramente l’Eccellenza con le maglie di Molfetta, Terlizzi e Putignano e la Promozione con Borgorosso, Audace Barletta, Melphicta.

“Ringrazio la società e il direttore sportivo – ha dichiarato il centravanti molfettese – per la fiducia riposta in me. Ho notato sin da subito un ambiente sereno e organizzato. Spero di ripagare la fiducia della società con ottime prestazioni e qualche gol. Non vedo l’ora di iniziare”.