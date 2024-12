Il campione paralimpico Mazzone incontra gli alunni della S. Giovanni Bosco-Battisti-Ferraris

Un’iniziativa di grande importanza culturale e sociale, arricchita dalla presenza e la testimonianza di un ospite d’eccezione. Si può riassumere così la mission dell’evento “Sport, inclusione e bullismo, incontro con il campione paralimpico Luca Mazzone”, organizzato dall’Istituto Comprensivo “S. Giovanni Bosco – Battisti – Ferraris” di Bisceglie in programma oggi, 10 dicembre, all’Auditorium dell’Epass di Piazza Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa.

L’incontro, che si terrà dalle ore 10 alle ore 12.30, vedrà la presenza dell’atleta terlizzese Luca Mazzone, vincitore di diverse medaglie alle Paralimpiadi nel nuoto e, successivamente, nell’handbike e portabandiera azzurro nell’ultima edizione dei Giochi, tenutasi a Parigi l’estate scorsa. L’obiettivo dell’evento è quello di sensibilizzare i ragazzi sul tema dell’inclusione attraverso la testimonianza di persone come Luca Mazzone che, nonostante la disabilità, sono state capaci di ottenere grandi risultati nella vita e nello sport. Il focus, inoltre, verrà posto anche su quelle forme di marginalizzazione che, purtroppo, spesso vengono attuate in ambito scolastico nei confronti degli alunni affetti da disabilità che, pur manifestando la volontà di fare sport, incontrano ostacoli che spesso sfociano anche in atteggiamenti di bullismo nei loro confronti. L’evento si caratterizzerà dalla presenza di un tavolo di ospiti composto da docenti universitari ed esperti in materia che coadiuveranno Luca Mazzone nel racconto della propria esperienza e dei propri successi infatti ognuno degli ospiti invitati contribuirà focalizzandosi sui diversi aspetti del connubio esistente tra sport, disabilità e pedagogia speciale. L’intervento degli ospiti precederà il momento conclusivo della mattinata che prevede una fase di riflessione e dibattito tra gli alunni, l’atleta e il tavolo degli esperti.