Il cammino del Bisceglie Calcio riparte dalla sfida alla Nocerina

Ad oltre un mese di distanza dallo 0-0 interno contro l’Altamura torna in campo il Bisceglie Calcio che, domani pomeriggio alle ore 14.30, si reca sull’ostico terreno della Nocerina nel match d’apertura del girone di ritorno del campionato di Serie D.

Nerazzurri completamente rivoluzionati dalla lunga sosta invernale legata alle festività natalizie e al perdurare dell’emergenza pandemica. Il club del presidente Racanati, infatti, ha salutato vari elementi dello staff tecnico e dirigenziale a cominciare da mister Rufini, dimessosi lo scorso 27 dicembre assieme al direttore generale Angelo Angiolino, e sostituito da Michele Cazzarò che, visto il rinvio del match di domenica scorsa contro il Nola, esordirà sulla panchina stellata in questa trasferta campana. Hanno lasciato Bisceglie anche il direttore sportivo Livio Scuotto, esonerato in occasione degli addii a Rufini e Angiolino, e il preparatore dei portieri Vincenzo Marinacci, rimpiazzato a metà gennaio da Raffaele Cataldi. Anche sul fronte del calciomercato la sosta è servita alla società a rimpinguare la rosa in vista della seconda parte di stagione con gli arrivi del portiere Ndiaye, del mediano argentino Coria e del connazionale Urquijo in attacco. Importanti anche gli innesti a centrocampo dei giovani Catalano e Camporeale, quest’ultimo al ritorno in nerazzurro dopo le ventidue presenze raccolte in Serie C dal 2018 al 2020. Le positività al Covid che hanno colpito la squadra nelle ultime settimane sono venute meno e quindi il neo tecnico può contare su tutta la rosa ad eccezione dello squalificato Acosta e del difensore Ligorio, ancora non al meglio.

L’avversario di turno non è dei più semplici per riprendere il ritmo partita dopo cinque settimane di stop infatti la Nocerina ha fin qui disputato un buon campionato nel quale ha raccolto 27 punti frutto di otto vittorie, tre pareggi ed otto sconfitte. Tuttavia i campani sono reduci da un momento difficile coinciso con quattro sconfitte di fila, l’ultima delle quali subita domenica scorsa con il Bitonto che ha espugnato il “San Francesco” di Nocera per 0-3. I nerazzurri devono assolutamente saper approfittare delle difficoltà palesate in fase difensiva dai rossoneri che, infatti, vantano una delle peggiori difese del campionato con 29 reti concesse. Dal canto suo, mister Cazzarò è chiamato a risolvere il perdurante problema in zona gol che ha contraddistinto la stagione dei biscegliesi capaci fin qui di mettere a segno solo 13 gol, quattro dei quali su calcio di rigore.

L’incontro tra Nocerina e Bisceglie sarà diretto da Martina Molinaro di Lamezia Terme coadiuvata dagli assistenti Danilo Giacomini di Viterbo e Gianmarco Macripò di Siena. (FOTO: EMMANUELE MASTRODONATO)