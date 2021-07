Il brasiliano Giannantonio torna a difendere la porta della Diaz

La Diaz ha scelto l’estremo difensore per la stagione 2021/22. Il brasiliano Raphael Giannantonio torna ufficialmente a vestire il biancorosso.

Nato a San Paolo, classe ’87, Giannantonio, dopo le esperienze brasiliane, nel 2015 approda in Italia all’Orsa Aliano. Il neo acquisto biscegliese vestirà in seguito le maglie di Sagittario Pratola (B) e Cristian Barletta (A2) per giungere a dicembre 2018 alla Diaz. La prima apparizione nella città dei Dolmen dura pochi mesi, poi il passaggio al Free Time L’Aquila (B), prima di fare ritorno a Bisceglie.

“Quando il presidente Cortellino mi ha contattato per un possibile ritorno non ci ho pensato due volte a dire di sì – dichiara Giannantonio – perché Bisceglie è stato il posto dove mi sono trovato meglio tra tutti i luoghi in cui ho vissuto. Ci sono persone speciali come il presidente, ma anche i dirigenti e lo staff, sono contento di questa fiducia riposta su di me e ringrazio la Diaz per questa nuova opportunità”. L’entusiasmo è palpabile, la voglia di fare è quella di sempre, “Mi auguro sia una stagione positiva dove possiamo raggiungere obiettivi importanti che questo club merita, per esempio i playoff, visto che abbiamo una bella squadra con giocatori forti e con esperienza come Pedone, Cassanelli e tanti altri. Da gente come loro posso imparare molto”.

Dopo due anni a L’Aquila torna un Giannantonio sicuramente diverso, “Ho cambiato l’atteggiamento e la mentalità – afferma il portiere brasiliano – gli errori commessi in passato sono stati utili per crescere e capire come lavorare per fare bene e migliorare. Spero di dare il mio contributo alla causa della Diaz per raggiungere gli obiettivi che la società, assieme al tecnico, si sono dati. Una cosa è certa – conclude – darò sempre il mio massimo per la squadra e per tutti coloro che hanno riposto fiducia in me”.