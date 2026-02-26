Il biscegliese Samuel Venosi centra la finale ai Campionati Italiani Assoluti di Danza Sportiva

Importante esperienza ai Campionati Italiani Assoluti organizzati dalla FIDSEM – Federazione Italiana Danza Sportiva e Sport Musicali per il biscegliese Samuel Venosi e Beatrice Cicolella dell’ASD Revolution Dance, che hanno preso parte per la prima volta alla competizione disputata a Riccione nella categoria Junior 2 (14-15 anni).

La manifestazione, tra le più prestigiose del panorama nazionale, ha visto la presenza di numerose coppie provenienti da tutta Italia, confermandosi come un banco di prova di altissimo livello tecnico e un momento fondamentale di confronto e crescita sportiva.

Gli atleti della Revolution Dance, allenati dai maestri Piero Sorice e Porzia De Nicolò, hanno affrontato la gara con determinazione e solidità, riuscendo a superare tre turni eliminatori e conquistando l’accesso alla finale di categoria. Il percorso si è concluso con un settimo posto assoluto, risultato di rilievo considerando il debutto nella massima competizione federale per la loro fascia d’età e l’elevato standard tecnico dei partecipanti.

La finale rappresenta un traguardo importante nel cammino sportivo di Samuel Venosi, già campione d’Italia nel 2021, e della sua partner, frutto di un lavoro costante sotto il profilo tecnico, coreografico e atletico, in linea con i principi formativi promossi dalla federazione.

L’ASD Revolution Dance ha espresso soddisfazione per il risultato ottenuto, sottolineando come l’esperienza maturata costituisca un passo significativo nel percorso di crescita degli atleti e un solido punto di partenza per i prossimi impegni agonistici della stagione.