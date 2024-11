Il biscegliese Prenna festeggia a San Siro la centesima presenza in Serie A

Traguardo prestigioso quello che il biscegliese Emanuele Prenna si appresta a festeggiare domani sera.

L’assistente arbitrale, appartenente alla Sezione di Molfetta, raggiunge quota 100 presenze in Serie A domenica 3 novembre, ore 20.45, designato per il match di campionato tra Inter e Venezia, valevole per l’undicesima giornata di campionato.

Prenna fa parte della squadra arbitrale protagonista allo stadio San Siro di Milano composta dal direttore di gara Ferreri Caputi, dal secondo assistente Cavallina, Var: Marini; Avar: Chiffi.

Un giornata speciale per l’assistente arbitrale biscgliese, da anni tra i migliori in Italia, e che vanta inoltre 103 presenze in Serie B.