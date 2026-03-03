Il biscegliese Pietro Ingravalle convocato allo Stage Formativo Regionale MTB

Importante riconoscimento per il vivaio della Doxa Bisceglie: Pietro Ingravalle è stato convocato dal Comitato Regionale Puglia della Federazione Ciclistica Italiana (FCI) per partecipare allo Stage Formativo Regionale MTB dedicato alle categorie giovanili.

L’evento, che si è tenuto tra il 28 febbraio e il 1 marzo al Parco Laurito di Francavilla Fontana, rappresenta un momento chiave per la crescita tecnica dei migliori talenti del fuoristrada pugliese. Ingravalle figura tra i selezionati per la categoria Esordienti, distinguendosi all’interno di una rosa ristretta di atleti individuati dai tecnici regionali.

Sotto la guida dei tecnici federali Daniele Vitulli, Maurizio Ditaranto e Anna Paola Rella, e con il coordinamento del Responsabile Regionale Fuoristrada Udo Corrado, i giovani ciclisti affronteranno due giorni di test e formazione specialistica in ambito Cross Country (XC).

Questa convocazione premia l’impegno costante e la dedizione dell’atleta della ASD Doxa, confermando la bontà del lavoro svolto dalla società nella promozione del ciclismo giovanile sul territorio sotta la guida del Tecnico Nazionale Krizia Ruggieri.

“Un grande in bocca al lupo per il nostro giovane atleta – dichiara il presidente Doxa Ciro Di Maio – e che sia il primo di una lunga seria aprendo la strada ai tanti nostri atleti promettenti che fanno parte del nostro vivaio. Cogliamo l’opportunità di ringraziare e augurare a tutti gli addetti ai lavori del Comitato Regionale Puglia della Federazione Ciclistica Italiana (FCI) nel proseguire nel buon lavoro che hanno svolto fino ad ora che la strada è quella giusta”