Il biscegliese Giovanni Ruggieri approda alla compagine Under 17 dell’Ascoli Calcio

Nuova esperienza per il giovane biscegliese Giovanni Ruggieri che negli scorsi giorni è diventato un calciatore della compagine Under 17 dell’Ascoli.

Esterno di sinistra, classe 2008, Ruggieri nella scorsa stagione ha militato nelle fila del Taranto Under 16, mentre in passato ha vestito la maglia del Monopoli Under 15.

Adesso la “prima” fuori regione con la storica maglia bianconera dei marchigiani inseriti nel girone C del campionato Under 17 con l’esordio previsto il prossimo 15 settembre sul campo del Foggia.