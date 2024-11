Il biscegliese Francesco Dell’Olio brilla all’Europeo giovanile di ciclocross

Risultato di assoluto spessore per il biscegliese Francesco Dell’Olio che, al Campionato Europeo giovanile di ciclocross disputatosi sul tracciato di Šamorín (Slovacchia) lo scorso fine settimana, conquista uno strepitoso terzo posto al termine di una gara magnifica.

L’atleta, portacolori del team laziale Il Pirata Cosmetall SAMA Ricambi da tre stagioni, ha costruito questo grande risultato con una gara solida chiusa alle spalle solo del connazionale Tommaso Cingolani, laureatosi campione continentale al termine di una prova magistrale, e dell’atleta di casa Milan Husenica. La kermesse, dedicata alle categorie che vanno dagli Under 13 agli Under 16, ha visto un dominio azzurro che conferma la grande crescita del movimento in questa disciplina divenuta negli anni sempre più visibile e popolare.

Il fantastico bronzo conquistato ripaga Dell’Olio delle grandi fatiche sostenute in questo 2024 e chiude un anno molto particolare, caratterizzato dal gravissimo infortunio subito durante una gara disputata in Toscana alcuni mesi fa. Nel corso di una prova, infatti, l’atleta si era scontrato frontalmente con una moto subendo una lesione alle vertebre che lo ha costretto a restare lontano dalle gare fino allo scorso settembre. Nonostante questo, però, in appena due mesi Dell’Olio è riuscito a costruire il grande risultato dello scorso fine settimana dimostrando ancora una volta le proprie qualità, il proprio talento e determinazione. Una prova di forza che lascia ben sperare per il futuro e, in particolare, per la stagione 2025.